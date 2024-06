FPÖ feiert mit Bier im Herbert Kickl-Becher

Bei der blauen Wahlparty stoßen die Feiernden mit Herbert Kickl-Bechern an.

Die Blauen gewinnen erstmals die EU-Wahl. Das wird bei der Wahlparty im Vino groß gefeiert.

Angestoßen wird dabei mit allerlei Alkohol - und ganz besonderen Bechern.

Bier in Bechern mit Kopf von Parteichef Kickl

Auf den Bechern ist der Kopf von FPÖ-Parteichef Herbert Kickl abgedruckt.

Mit diesen Herbert Kickl-Becher scheint es sich besonders gut feiern zu lassen. Der blaue Chef selbst will erst am späteren Abend zur Feier dazustoßen. Bis dahin stößt man trotzdem schon mal mit ihm an - eben mit den Kickl-Bechern.

Viele ausländische Journalisten dürfen nicht dabei sein

Die FPÖ hatte sich für ihre Wahlparty ein Weinlokal in Parlamentsnähe ausgesucht. Für Protest hatte im Vorfeld gesorgt -oe24 berichtete-, dass ausländische Medien, aber auch manche Wochenmedien nicht zugelassen waren.

Die Freiheitlichen begründeten die Entscheidung offiziell mit Platzmangel. Dieser machte sich auch bald spürbar. Gefeiert wurde patriotisch mit Würstel, Gulasch und Bier, das in Plastikbechern mit dem Konterfei von Parteichef Herbert Kickl ausgeschenkt wurde.

Kickl jubelt

"Demütig und dankbar" zeigte sich FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in einer Aussendung zur die EU-Wahl. Man wolle "die Interessen der Bevölkerung immer an erste Stelle" setzen:

"Diesen Auftrag werden wir Freiheitliche auf allen Ebenen konsequent umsetzen." Die Wahl sei "ein Beweis für die Wichtigkeit einer geradlinigen, konsequenten" Politik, so Kickl. Man habe ein "Etappenziel" erreicht und werde sich weiter um das Vertrauen der Bevölkerung bemühen.