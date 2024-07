FPÖ-Nepp geht auf Ludwig los: "Räuber Rathausplatz"

Wegen der Wien Energie geht der Chef der Wiener Freiheitlichen jetzt auf SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig los.

Nepps Forderung: Der Übergewinn der Wien Energie von 387 Millionen Euro müsse den Energiekunden zurückgegeben werden.

Nepp greift Ludwig an

Das sagt Nepp: "Dass nach dem verheerenden Bericht des Bundesrechnungshofes über die Machenschaften im Wiener Energie Konzern jetzt auch noch ein Übergewinn von 387 Millionen Euro gemacht wird, schlägt dem Fass den Boden aus. Während der Räuber Rathausplatz SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig den Wienerinnen und Wiener mit nach wie vor horrenden Energiepreisen das Geld aus der Tasche zieht, steigert sein rotes Energieunternehmen seinen Gewinn um 183 Prozent. Diese rote Abzocke muss umgehend gestoppt werden."

Geld soll zurück an Kunden fliesen

Nepp will, das die Kunden der Wien Energie Geld vom Konzern zurückbekommen, in dem dieser seinen Gewinn ausschüttet: "“Es ist eine Schamlosigkeit der Sonderklasse, wenn viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Strom- und Gasrechnungen bezahlen sollen, aber gleichzeitig Rekordgewinne geschrieben werden. Ich verlange von Ludwig, dass er seine roten Manager bei der Wiener Energie anweist, dieses Geld zurückzuzahlen", sagt der FPÖ-Chef in Wien.