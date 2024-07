FPÖ tobt: "Innenminister Karner wirft für Sinnlos-Video" 58.435,94 Euro raus

Eine oe24 vorliegende Anfragebeantwortung von Innenminister Karner zeigt, dass ein kurzes Werbevideo für das Bundeskriminalamt knapp 60.000 Euro gekostet hatte. FPÖ-Mandatar Herbert tobt: "ÖVP-Innenminister wirft für BKA-Selbstbeweihräucherung Geld beim Fenster hinaus"

Es war ein aufwendig gedrehtes Video mit Hubschrauber, mehreren Spezialautos der Cobra und selbst einem Austrian Flieger. Der Hintergrund des Vier-Minuten-Videos für das Bundeskriminalamt: Quasi Werbung für das BKA. Der Haken: Es wurde vom Innenministerium gezahlt und das löst ein politisches Nachspiel aus.

"Wir sind Bundeskriminalamt"-Video kostete fast 60.000 Euro

In einer oe24 vorliegenden Anfragebeantwortung - FPÖ-Mandatar Werner Herbert stellt diese an Innenminister Gerhard Karner - antwortet Karner auf die Frage wie viel dieses Vier-Minuten-Video "Wir sind das Bundeskriminalamt" gekostet habe: 58.435,94 Euro.

FPÖ: "Selbstbeweihräucherung statt Bandenkriege unter Kontrolle zu bringen"

Das Video - das auf YouTube abrufbar sei - habe seit Ende Juli 2023 nicht einmal 4.500 Seher spottet die FPÖ. FPÖ-Mandatar Herbert: "Um die Bandenkriege in Wien unter Kontrolle zu bringen, müssen Einheiten aus ganz Ostösterreich zusammengezogen werden. An allen Ecken fehlen Geld und Personal – aber für ein Selbstbeweihräucherungsvideo des Bundeskriminalamts mit ihrem tiefschwarzen Häuptling Andreas Holzer sitzt das Geld mehr als locker. Das ist eine Form der Geringschätzung der Arbeit unserer Polizisten, die ich in dieser Art und Weise noch nie erlebt habe".

Der Vorsitzende der blauen Polizei-Gewerkschaftsvertreter will eine "Folge-Anfrage" an den ÖVP-Innenminister stellen, da dieser "keine konkreten Antworten" über "allfällige Nebenkosten" geliefert habe.