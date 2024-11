Fußi mit Frontalangriff: "Babler-Irrweg" und "andere Blödheiten"

Der rote Rebell Rudi Fußi hat zum nächsten Frontalangriff auf SPÖ-Chef Andreas Babler geblasen. Vor der Steiermark-Wahl sagt er den Roten der Sozialdemokratie ein nächstes Wahl-Debakel voraus.

Der Schuldige ist für Fußi schnell ausgemacht: Andreas Babler. Fußi spricht vom "Babler-Irrweg" und "anderen Blödheiten", womit er unter anderem die 32-Stunden-Woche meint.

Heftige Kritik

In einer Aussendung schreibt Fußi: "Die kommenden Landtagswahlen in der Steiermark werden der SPÖ eine bittere Niederlage bescheren. Es ist völlig egal, wie sich eine Landespartei positioniert: Sie haben keine Chance mit diesem Babler-Kurs Wahlen zu gewinnen. Anton Lang hat sich von Andreas Babler in Fragen der Asyl- und Migrationspolitik distanziert, doch das wird leider nicht reichen. Wie ein Mühlstein liegt der Babler-Kurs auf den Landesparteien und wird sie alle runterziehen.

Video zum Thema: Isabelle Daniel: Das Interview mit Rudi Fußi

"Babler-Kur und andere Blödheiten"

Einen Schuldigen für den vermeintlichen Niedergang hat er längts ausgemacht und spart nicht mit seiner Kritik: "Die Mehrheit des Landes wünscht sich eine restriktive Asyl- und Migrationspolitik, leistbaren Wohnraum, funktionierende Sozialsysteme, eine strenge Anti-Korruptionspolitik und am wichtigsten: Einen Kurs, der unseren Wohlstand sichert und mit Wirtschaftskompetenz dafür sorgt, dass unser Land nicht an die Wand fährt. Die Freiheitliche Partei Österreichs wird in der Steiermark mit weit über 30% trotz der Korruptionsskandale einen weiteren Wahlerfolg einfahren. Dies nur, weil die SPÖ-Landesparteivorsitzenden nach der Nationalratswahl nicht den Mut hatten, diesen Babler-Irrweg zu beenden. Bereits in Vorarlberg musste der engagiert kämpfende Vorsitzende Mario Leiter spüren, dass mit dem Babler-Kurs der 32-Stunden-Woche und anderen Blödheiten kein Staat zu machen ist und man die Menschen so nicht überzeugen kann, der SPÖ ihre Stimme anzuvertrauen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis den letzten Zweiflern in der SPÖ klar wird, dass der Babler-Kurs rasch zu beenden ist.”