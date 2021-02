Geheim-Bericht: BVT wusste von Al-Kaida- Zelle in Wien – und tat nichts!

Peter Pilz spricht von einer Al-Kaida-Zelle mitten in Wien und übt scharfe Kritik an Innenminister Nehammer.

Peter Pilz lässt auf oe24.TV eine wahre Bombe rund um den Terror-Anschlag in Wien platzen. Demnach wusste der Verfassungsschutz von einer Al-Kaida-Zelle mitten in Wien.„Der Verfassungsschutz hat Monate vorher gewusst – aus eigenen Quellen, vom Heeresnachrichtenamt und auch von den deutschen Geheimdienst - , dass es sich hier mitten in Wien um eine Al-Kaida-Zelle handelt. Eine Al-Kaida-Zelle, die offenbar einen Anschlag vorbereitet. Das muss man sich einmal vorstellen“, so Pilz bei Fellner! LIVE.Den ganzen Artikel lesen Sie mit oe24Plus.