Geheimdienste fürchten IS-Anschläge mit Drohnen während Euro

Frankreich und Deutschland sind während der Fußball-Europameisterschaft ab mitte Juni im Hauptvisier der IS-Terroristen. Aber auch Wien ist ein prioritäres Ziel der radikalen Jihadisten. Sie könnten auf "Selbstmord-Drohnen" setzen. Und die Fanzonen bedrohen.

Der IS - die radikal-islamistische Terrorgruppe - ruft seit einigen Wochen ihrer weltweiten Anhänger immer eindringlicher auf Attentate in Europa und dem Westen zu begehen. Auch die US-Geheimdienste verschärfen ihre Warnungen vor Attentaten während der Fußball-Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli drastisch.

Fanzonen in Wien könnten ins IS-Visier geraten

Auch dem heimischen Verfassungsschutz - dem DSN - ist die erhöhte Gefahr während der Euro bekannt. Sie rüsten sich bereits auf große Herausforderungen gerade was Fanzonen betrifft. Die europäischen Geheimdienste arbeiten stark vernetzt zusammen, um größere Terror-Anschläge, wie zuletzt jener in Moskau, möglichst zu verhindern. Fanzonen könnten eine besondere Herausforderung für den Sicherheitsapparat werden.

"Nicht Frage ob, sondern WANN es IS-Attentat gibt"

Besonders gefährlich agiert derzeit ISPK - IS Khorasan -, der auch für den schrecklichen Anschlag mit weit über 100 Toten auf ein Konzert in Moskau verantwortlich war. In Geheimdienstkreisen sagt man, dass er nicht mehr eine Frage sei, "ob ein Attentat in Europa stattfindet, sondern nur noch WANN". .

Ende 2023 konnten größere koordinierte Anschläge des ISPK auf Wien, Köln und Madrid verhindert werden.

Wien ist auf Platz fünf der IS-Hit-Liste

Und: Auch wenn die Gefahr für Frankreich, Deutschland, Belgien und Großbritannien am größten sei, komme Wien "schon auf Platz 5" der Hit-Liste der Terroristen. Nachrichten von Islamisten, die sogar Wien als Platz für "Koordinierung" von Anschlägen genannt wurden, weil die Überwachungsmöglichkeiten hier geringer seien als in Frankreich und Co. wurden abgefangen.

Anschläge mit Sprengstoff-Drohnen befürchtet

Besondere Sorge während der Euro hat man vor "Selbstmord-Drohnen" - diese sind Drohnen mit Sprengstoff, die dann gezündet werden. Bis zu 6000 aktive Mitglieder - sogenannte einsame Wölfe sind hier nicht eingerechnet - soll der IS Khorasan haben. Und diese sitzen überall. Zudem verfügen sie über ein Arsenal an Drohnen - Quadrocopter-Drohnen mit Granaten und mit selbstgebauten Sprengstoff, den sie während der Euro nützen könnten.

Das Ziel der IS-Terroristen ist jedenfalls Menschen möglichst Angst zu machen, um unsere Art zu leben und zu feiern zu bedrohen. Der heimische Sicherheitsapparat habe die technischen Möglichkeiten diese Drohnen zu detektieren und auszuschalten. Der DSN kenne die Gefahrenlage will sich aber aus Ermittlungsgründen nicht öffentlich dazu äußern.