Geheimes SMS-Protokoll: Die Kurz-SMS an Strache

274 SMS zeigen mehr über die zerrüttete Polit-Ehe als über einen Kriminalfall.

Es war die heißeste Verschluss-Sache der Republik – 274 SMS, die zwischen Kanzler Sebastian Kurz und dem damaligen Vizekanzler HC Strache zwischen Februar und Mai 2019 hin und her flogen.



Sie wurden in der Vorwoche an den U-Ausschuss übermittelt und erhielten die höchste Geheimhaltungsstufe. Erst am Wochenende wurde diese auf eine „normale“ Geheimhaltung gelockert.



Und heute stehen alle SMS in ÖSTERREICH – sie zeigen, wie die Polit-Ehe schon Monate vor Ibiza tief zerrüttet war, wie beinhart sich die angeblich so guten Freunde bekämpften. Alles zu den SMS zwischen Kurz und Strache lesen Sie HIER auf oe24plus. Jetzt anmelden!