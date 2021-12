"Geld verschleiert": Nächste Anklage gegen Karl-Heinz Grasser

Der Vorwurf der WKStA: Der ehemalige Finanzminister soll seine Einkünfte durch die Meinl-Bank verschleiert haben.

Laut Aussendung der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gibt es bereits die nächste Anklage gegen Karl-Heinz Grasser. Der ehemalige Finanzminister war erst vor rund einem Jahr in der Buwog-Affäre zu acht Jahren Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt worden, nun muss er sich erneut vor Gericht verantworten. So soll Grasser im Jahr 2007 seine Einkünfte bei der Meinl-Bank in der Höhe von 4,3 Millionen Euro verschleiert haben.

Laut Anklage soll er die Versteuerung dieser Einkünfte unterlassen haben, die 50 Prozent betragen sollten. Es geht um einen Schaden von 2,2 Millionen. Grasser drohen in diesem Prozess bis zu zwei Jahre Haft.

Als zweiter Beschuldigter wird Grassers Steuerberater geführt. Ihm wird vorgeworfen, ein entsprechendes Verschleierungskonstrukt mit einer Briefkastenfirma geschaffen zu haben.

Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.