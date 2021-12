General wird neuer Corona-Krisenmanager

Angesichts der bevorstehenden Omikron-Welle institutionalisiert die Regierung das Pandemie-Management.

Wien. Die Bundesregierung richtet eine "gesamtstaatliche COVID-Krisenkoordination" (GECKO) unter der Führung von Generalmajor Rudolf Striedinger und Chief Medical Officer Dr. Katharina Reich an der Spitze ein. Damit will die Regierung das Pandemie-Management vor einer drohenden Omikron-Welle "strukturell neu aufstellen", wie am Freitagabend bekanntgegeben wurde. GECKO werde keine bestehenden Gremien ersetzen, wie man seitens der Regierung betont, sondern man bündelt ein "Team der besten Köpfe" nach deutschem Vorbild und berät regelmäßig. Dafür werde ein Team führender Experten aus Wissenschaft, operativer Umsetzung und Kommunikation gebildet.

GECKO soll die Bereiche Impfen, Testen und Medikamentenbestellung koordinieren. Das gab die Regierung Freitagabend bekannt. Das erklärte Ziel sei, für die drohende Infektionswelle durch die Omikron-Variante und für mögliche weitere COVID-19-Virusvarianten "bestmöglich gewappnet zu sein".

Am morgigen Samstagvormittag wird sich das Team in einer Pressekonferenz vorstellen.