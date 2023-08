Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz schreibt mit gewohnt spitzer Zunge.

Herr Babler?



Was ist Ihre Definition von Heuchelei? Richtig! Mit drei ertappten Polit-Gehältern in der Vergangenheit in der Höhe von 14.000 Euro monatlich nun als frischgebackener SPÖ-Chef öffentlichkeitswirksam das Armutsgelübde zu beten. Oder als Jagdpächter eines Millionengrundstücks, wo noch vor dem..