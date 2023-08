Gerald Grosz: Sein Mail an die ÖVP

Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz schreibt mit gewohnt spitzer Zunge.

Liebe ÖVP,



die nächste Hausdurchsuchung erschüttert den sogenannten „Freundeskreis kriminell auffälliger Personen in Österreich“, vulgo bzw. alias Volkspartei, also Eure Partei. Ein weiteres Meinungsforschungsinstitut steht im Verdacht, mit Funktionären Eurer Gesinnungsgemeinschaft krumme Geschäfte zum Schaden von uns Steuerzahlern gemacht zu haben.



Es ist schon ein starkes Stück, dass eine amtierende und sich noch im Amt befindliche Regierungspartei nach dem Verbandsverantwortlichengesetz kollektiv, also vom Putzbesen bis zum Parteichef, einen korrupten Verdachtsfall darstellt. Das gab es noch nie, die nächste traurige Premiere auf der Bühne der Bananenrepublik Österreich, die sich nur mehr durch eine generelle Unschuldsvermutung auszeichnet.