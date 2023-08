Gerald Grosz: Sein Mail an Ex-Ministerin Kneissl

Polit-Blogger und oe24-Kolumnist Gerald Grosz schreibt mit gewohnt spitzer Zunge.

Liebe Frau Kneissl!



Ich habe Sie als Außenministerin geschätzt. Sprachgewandt, diplomatisch, im Nahen Osten erfahren. Wirklich ein Wohlgenuss, Sie als oberste Außenpolitikerin in einer Regierung gesehen zu haben. Gemeinsame Bekannte haben mir aber bereits nach Ihrem durch Ibiza erzwungenen Rückzug bestätigt, dass Sie zwar fachlich äußerst versiert sind, aber keinerlei soziale Intelligenz besäßen.



Das habe ich damals fast erzürnt zurückgewiesen. Ich habe Sie verteidigt. In letzter Zeit werden Sie aber ein wenig verhaltensauffällig, skurril, verschroben. Sie seien ein politischer Flüchtling und könnten daher in Österreich nicht leben, so die Begründung Ihres Exodus aus der alten Heimat.