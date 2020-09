Anschober und Reiterer fetzten sich: So reagiert das Netz

In Sachen Corona ging es am Sonntag im ORF-Talkformat „Im Zentrum“ hoch her.

Claudia Reiterer wurde eine gewisse Grün-Nähe umgehängt, hatte sie doch lange eine Beziehung mit Grünen-Mastermind Lothar Lockl. Doch am Sonntag fetzte sie sich mit Sozialminister Anschober, als gäb’s kein Morgen. „Sie war lästig – und er genervt“, ist man bei den Grünen ratlos. Eine noble Untertreibung: Als Reiterer Anschober mehrfach unterbracht, konterte dieser: „Vielleicht könnt ich den Satz fertigsprechen.“ Reiterer: „Das ärgert Sie, wenn ich Sie unterbreche.“ Anschober: „Das hat nichts mit ärgern zu tun, aber mit Gesprächskultur.“ Schließlich war es ihm zu viel: „Wenn Sie das Gespräch allein führen, dann machen Sie das, passt.“