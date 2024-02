Gesundheitsminister Rauch tritt wieder mit Maske auf

Van der Bellen warnt am Aschermittwoch Kickl & Co, weiter Öl ins Feuer zu gießen Rechtzeitig vor den Aschermittwoch-Reden von FPÖ-Chef Kickl, Kanzler Nehammer und SP-Chef Babler richtet sich der Bundespräsident mit mahnenden Worten an Politik und Gesellschaft.