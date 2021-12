Gewessler: NEIN zum Lobau-Tunnel

Jetzt drohen Klagen aus Wien und harter Widerstand der Wirtschaft.

Während am Dienstagabend Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) noch zum -vorgeblich streng geheimen -Hintergrundgespräch für die Medien lud, wusste schon längst die ganze Stadt, was sie heute offiziell in einer Pressekonferenz verkünden wollte: Der Lobau-Tunnel, Herzstück des Autobahnrings rund um Wien, wird nicht gebaut.

ÖVP und SPÖ kündigen harten Widerstand an

Provokation. Wie von allen Insidern erwartet, hatte sich Gewessler, die ja selbst aus der Öko-Bewegung kommt, längst für ihre Buddys bei Greenpeace, Global 2000 und Co. entschieden - und gegen alle, die sie künftig in der Politik noch auf die eine oder andere Art brauchen wird.

ÖVP schwer verärgert. Die ÖVP, vor allem deren Wirtschaftsf lügel um Wiens WK-Chef Walter Ruck, kündigte schon längst Klagen an. Die Wiener ÖVP unter dem Vorsitz von Gewesslers Regierungskollegen und Finanzminister Gernot Blümel kämpfte bis zur letzten Sekunde um ein Ja zum Lobau-Tunnel. Ob sie stark genug ist, aus wilden Drohungen konkrete Aktionen zu machen, kann bezweifelt werden - dass aber auch NÖ-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner auf Rache sinnen dürfte, wiegt schwer.

SPÖ-Gegenschlag. Dass Michael Ludwig zur Tagesordnung übergeht, ist ebenfalls auszuschließen: Auch er hat angekündigt, das Arsenal möglicher Klagen voll auszuschöpfen.

Dass Gewessler "gnädig" erlaubt, dass Wien die Stadtstraße nach Aspern bauen kann, wird ihn kaum beruhigen: Denn die Entlastung der A23 von Transit-Lkw wird es damit nicht spielen ...