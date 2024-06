Große Trauer: Brigitte Bierlein ist tot

Die ehemalige Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist heute verstorben.

Sie war die erste - und bisher einzige - Bundeskanzlerin der Republik Österreich. Sie war Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Sie war Generalanwältin der Generalprokuratur beim Obersten Gerichtshof: Brigitte Bierlein. Heute ist sie im Alter von 74 Jahren verstorben, wie der jetzige Bundeskanzler Karl Nehammer via X (vormals Twitter) bekannt gab.

Bierlein erlag kurz vor ihrem 75. Geburtstag einer kurzen schweren Erkrankung, heißt es in einem Statement des Verfassungsgerichtshof, dem Bierlein rund 16 Jahre angehörte.

Wir trauern um Österreichs erste Bundeskanzlerin. Brigitte Bierlein ist heute verstorben. Sie hat in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernommen, aus Liebe zur Republik und ihrer Heimat Österreich. Unser Land ist ihr zu großem Dank verpflichtet!

Bierlein wurde genau heute vor fünf Jahren angelobt

Die Juristin war nach ihrer Funktion als Generalanwältin bei der Generalprokuratur von 2003 bis 2018 Vizepräsidentin des VfGH und von Februar 2018 bis zu ihrer Ernennung zur Bundeskanzlerin am 3. Juni 2019 - also genau heute vor fünf Jahren - Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes. Im Auftrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen führte sie Österreich nach den Wirren des Ibiza-Skandals ohne großen Aufhebens in Neuwahlen. Bis zum 7. Jänner 2020 war Bierlein Bundeskanzlerin, danach beendete sie quasi ihre öffentliche Karriere.

Studium der Rechtswissenschaften in Mindestzeit

Bierlein legte 1967 ihre Matura ab und begann anschließend ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. Dieses schloss sie in Mindestzeit ab. 1971 wurde sie zur Doktorin der Rechtswissenschaften promoviert. Mitte der 70er-Jahre begann sie dann ihre juristische Karriere zunächst am Bezirksgericht Innere Stadt, anschließend am damaligen Strafbezirksgericht Wien.

Erste Frau im Amt des Generalanwalts der Generalprokuratur.

Ab 1977 war Bierlein Staatsanwältin in Wien für allgemeine und politische Strafsachen. 1986 wechselte sie zur Oberstaatsanwaltschaft Wien, wo sie mit kurzer Unterbrechung bis 1990 blieb. Anschließend wurde sie die erste Frau im Amt des Generalanwalts der Generalprokuratur.

So trauert die Politik

"Wir trauern um Österreichs erste Bundeskanzlerin. Brigitte Bierlein ist heute verstorben", verkündete Nehammer die Trauer-Botschaft. "Unser Land ist ihr zu großem Dank verpflichtet". Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zeigte sich "tief betroffen" über "den viel zu frühen Tod von Brigitte Bierlein". Mit ihr sei "eine starke Frau, eine gewichtige Stimme für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung" heute "von uns gegangen". "Sie wird mir immer in ehrenvoller und lieber Erinnerung bleiben", so Schallenberg.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen sei "tief betroffen vom Tod von Brigitte Bierlein", schrieb dieser auf X. "Sie hat in vielen Funktionen der Republik treu gedient. Als Hüterin unserer Verfassung und auch als erste Bundeskanzlerin."

Die NEOS zeigten sich in einer Aussendung tief betroffen. "Das ist ein trauriger Tag für Österreich", erklärte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in einer Aussendung. „Mit Brigitte Bierlein haben wir eine überzeugte, leidenschaftliche Demokratin verloren. Sie war als erste Bundeskanzlerin Österreichs ein Vorbild für viele", so Meinl-Reisinger. Sie hat unser Land durch turbulente und schwierige Zeiten gesteuert und dafür gesorgt, dass nach der Ibiza-Affäre wieder Stabilität in der Regierung eingekehrt ist. Auch als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes hat sie stets den Rechtsstaat und unsere Verfassung hochgehalten. Ich werde unsere guten Gespräche in Erinnerung behalten. Wir drücken ihrer Familie, ihren Freunden und Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern unser tiefes Beileid aus.“

Sigi Maurer: "Richtige Frau zur richtigen Zeit"

Auch Grünen-Klubobfrau Sigi Maurer trauert um die ehemalige Bundeskanzlerin: "In diesen Stunden trauern wir um Brigitte Bierlein, die erste Bundeskanzlerin der Republik. Für mich und viele andere wird sie als die richtige Frau zur richtigen Zeit in Erinnerung bleiben. Meine Gedanken sind bei ihren Angehörigen und Freund:innen."

SPÖ-EU-Spitzenkandidat Andreas Schieder erklärte via X: "Österreich trauert um seine erste Bundeskanzlerin. Brigitte Bierlein war eine Staatsdienerin im besten Sinne. Nach jahrelanger exzellenter Arbeit in höchsten Justiz-Ämtern hat sie im Land inmitten einer schweren politischen Krise für Stabilität gesorgt. Ohne Eitelkeit und Inszenierung, den Menschen und der Republik verpflichtet. Ich bedanke mich bei einer großen Österreicherin. Ruhe in Frieden, Brigitte Bierlein."

Von VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter hieß es, der Verfassungsgerichtshofs verliere eine unparteiliche ehemalige Präsidentin und einen hochgeschätzten Menschen, Österreich eine entschlossene Verfechterin des Rechtsstaats.

Neben ihren beruflichen Aufgaben war Bierlein jahrzehntelang in der staatsanwaltlichen Standesvertretung, in der Unabhängigen Opferschutzkommission gegen Missbrauch und Gewalt sowie als Vorsitzende des Aufsichtsrats der Bundestheater-Holding und des Kuratoriums der Stiftung Forum Verfassung tätig.