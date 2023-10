Grün-Politiker wurde betrunken handgreiflich: Rücktritt

Laut "Profil" belästigte der grüne Abgeordnete Clemens Stammler eine NGO-Vertreterin vor dem Wiener U4 und verletzte einen Journalisten.

Wien. Vergangenen Donnerstag kam es vor dem Wiener U4 zum Übergriff eines Politikers: Der grüne Abgeordnete Clemens Stammler (49), der seit 2020 im Nationalrat sitzt, belästigte eine NGO-Vertreterin und verletzte einen Journalisten.

Er soll laut "Profil" im alkoholisierten Zustand eine Frau, die ebenfalls das U4 verlassen hatte, belästigt haben. Ein Journalist sei der Frau, die für eine NGO arbeitet, zu Hilfe geeilt. Stammler griff dem Journalisten an den Hals und drückte ihn an eine Wand. Anwesende riefen die Polizei, die den Vorfall aufnahm.

Der Journalist begab sich wegen Schmerzen im Halsbereich in ein Krankenhaus. Dort wurde eine Verletzung an der Luftröhre festgestellt. Das Spital erstattete daraufhin, wie gesetzlich vorgesehen, eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Grün-Politiker tritt zurück

Heute gab Clemens Stammler via Aussendung bekannt, dass er sein Nationalratsmandat und sein Mandat in der Oberösterreichischen Landwirtschaftskammer mit sofortiger Wirkung zurücklegen wird. "Ich bin vergangene Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in alkoholisiertem Zustand handgreiflich geworden. Das war ein furchtbarer Fehler, der einem nicht passieren darf", heißt es in seiner Erklärung.

Er wolle mit seinem Rücktritt die Konsequenzen aus seinem Fehlverhalten ziehen, so Stammler. "Ich habe bereits mit allen an dem Vorfall beteiligten Personen gesprochen, ich habe ihnen gesagt, dass es mir von ganzem Herzen Leid tut und sie um Verzeihung gebeten."

Stammler erklärt, dass er sich mit seinem "Fehler auseinandersetzen" und sich "professionelle Hilfe" suchen werde.