Grüne attackieren NEOS: "Neuwahlen unverantwortlich"

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) machten am Freitag die vorgezogene Wien-Wahl am 27. April fix. Die Grünen reagierten mit Kritik an der aktuellen Stadtpolitik.

"Neuwahlen sind sicher nicht das, was sich die Wienerinnen und Wiener gerade wünschen", sagt Wiens Grünen-Chefin Judith Pühringer. Wien-Wahl: FPÖ-Chef Nepp mit Lügen-Vorwurf an Bürgermeister Ludwig

Jetzt fix: Wien wählt am 27. April "Es bleibt gerade jetzt kein Stein mehr auf dem anderen. Gerade jetzt brechen SPÖ und NEOS Neuwahlen vom Zaun. Offenbar geht Parteitaktik über Vernunft", ist die Grünen-Vorsitzende sauer. "Es gibt sehr viel Unverständnis, warum man in so unsicheren Zeiten so ein abruptes Ende wählt", geht die Kritik klar in Richtung NEOS. "Gibt viele Baustellen" "Es gibt wahnsinnig viele Baustellen. Es kracht zum Beispiel in den Schulen und den Kindergärten, gerade jetzt Neuwahlen auszurufen ist unverantwortlich", so Pühringer. Dann der direkte Angriff auf Pink: "Es würde gerade jetzt darum gehen zu arbeiten und nicht in dieser Not Neuwahlen auszurufen. Die NEOS haben die Blau-Schwarz die Räuberleiter ins Bundeskanzleramt gemacht. Die Wiener haben die Schnauze voll."