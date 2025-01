Wien zieht Wahl vor – ÖVP: "Sind gut vorbereitet!"

Wien zieht die Landstagswahl auf 27. April vor. Die ÖVP fühlt sich gut vorbereitet - die erste Reaktion von Landesparteiobmann Karl Mahrer!

"Die Wiener Volkspartei ist gut vorbereitet, weil wir ein klares Ziel haben: Wir möchten Wien besser, sicherer und gerechter machen. Nach fast 25 Jahren linker und links-linker Stadtregierungen ist es Zeit, dass wieder bürgerliche Politik im Rathaus Verantwortung übernimmt. Mit Vernunft und dem klaren Anspruch, hinzuschauen statt wegzuschauen, Probleme klar zu benennen und diese auch zu lösen", erklärt der Wiener ÖVP-Chef.

Mahrer meint weiter: "Wir sind bereit!"

Der Landesparteiobmann schießt gleich inhaltliche Themen nach: "Die Hälfte der Volksschüler kann kein Deutsch. Die Schulden der Stadt explodieren wegen des überbordenden Sozialsystems. Die Jugend- und Bandenkriminalität sorgt in vielen Stadtteilen für große Probleme. Die Wartezeiten auf Untersuchungen oder Operationen in den Spitälern ist unzumutbar geworden. Wir sprechen diese Herausforderungen ganz klar an. Und wir als Wiener Volkspartei sind auch die Einzigen, die diese Probleme lösen können und wollen."

Mahrer spart nicht an Kritik an der rot-pinken Stadtregierung: "Statt die Ärmel hochzukrempeln, erfindet die Wiener SPÖ mit ihrem Anhängsel NEOS aus parteitaktischen Gründen irgendeinen Vorwand für vorgezogene Neuwahlen. Wir treten am 27. April an, um Wiens Trendwende nach unten zu stoppen und die Stadt, die wir lieben, wieder nach vorne zu bringen."