Grüne halten (noch) zu Kurz

Die Grünen wollen die Koalition auch im Fall einer Anklage gegen Kurz nicht gefährden.

In schweren Zeiten sind Loyalitätsbekundungen Labsal – Sebastian Kurz braucht sie gerade jetzt. Und so gaben nach den ÖVP-Landeshauptleuten am Freitag auch die Obleute der ÖVP-Bünde ein Treuegelöbnis für den Kanzler ab, dem ja von der WKStA Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss vorgeworfen wird – und dem eine Anklage droht.



Doch Loyalität kommt auch vom Koalitionspartner: Der grüne Vizekanzler Werner Kogler trat am Freitag mit Kurz bei einer „Öffnungstournee“ in trauter Gemeinsamkeit in der Steiermark auf.



