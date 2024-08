Grünen-Abgeordneter Michel Reimon hört auf

Drei junge IS-Influencer (16, 17, 19) in NÖ ausgeforscht Aufgrund von Internetrecherchen des Bundeskriminalamtes in Deutschland kamen drei junge Österreicher bzw. ihre Insta- und TikToK-Aufritte ins Visier des hiesigen Staatsschutzes. Nach Hausdurchsuchung in St. Pölten und im Bezirk Tulln bleiben alle drei allerdings auf freiem Fuß!