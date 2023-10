Hacker: ''Covid sollte meldepflichtig sein''

Wiens Stadtrat kritisiert den Gesundheitsminister.

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) sagt im oe24.TV-Interview: „Covid sollte weiterhin eine meldepflichtige Krankheit sein.“ Er kritisiert Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), der die Meldepflicht der Krankheit abgeschafft hatte.



„Der Gesundheitsminister hat mit der Regelung, dass Covid keine meldepflichtige Krankheit mehr ist, Covid zurückgeschraubt auf den Status jeder anderen Infektionskrankheit. Das hätte ich nicht gemacht. Die Menschen machen sich nach wie vor riesengroße Sorgen.“

Gesundheitssystem wackle an jedem Ende

Gesundheitsstadtrat Hacker sagt auch: „Das Gesundheitssystem wackelt an jedem Ende. Auch im Hinblick darauf, wäre ich bei Covid anders verfahren.“ Hacker sagt: „Viele Menschen fühlen sich mit Covid alleine gelassen und in Unsicherheit gelassen.“



Hacker spricht auch zum Ablauf der Grippe-Impfung: „Die niedergelassenen Ärzte impfen, aber ihre Ordinationen sind knackend voll. Grippeimpfen ist die Aufgabe der ÖGK. Die hat entschieden, sie braucht keine Impfstraßen, die wir vorgeschlagen haben, sondern sie organisiern das selber. Im Moment hat man nicht das Gefühl, dass es viel Schub hat.“



Wien würde Impfstraßen anbieten, dass brauche aber einen Vorlauf von einigen Monaten, so Hacker.



