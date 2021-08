Hanke: "Schluss mit Wahlkampf, Frau Ministerin"

Peter Hanke beantwortete ÖSTERREICH-Fragen zur Einführung des Klimatickets ohne Einbindung der Ostregion.

: Waren Sie überrascht von der Einführung des Klimatickets in sechs Bundesländern?Ich bin mehr als verwundert über die Vorgangsweise von Ministerin Leonore Gewessler. Mit diesem Alleingang konterkariert sie die gleichzeitige Einführung des 1-2-3-Tickets im Sinne aller Fahrgäste. Ein sogenanntes „österreichweites“ Ticket ohne Einbindung des größten Verkehrsverbundes kann nicht im Sinne des öffentlichen Verkehrs sein.Das ist ein Fleckerlteppich. So, als ob die Wiener Jahreskarte nicht in Floridsdorf, Ottakring oder Meidling gelten würde.