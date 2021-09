Herbst-Plan: Später Start in Corona-Kampf

Corona-Zahlen steigen weiter – am Mittwoch soll ein neuer Pandemie-Plan stehen.

Wien. 1.715 Corona-Infektionen an einem Samstag, dazu fünf Covid-Tote. Keine Frage, die Corona-Welle beginnt deutlich früher anzurollen als vor einem Jahr. Und weil der Impfmotor steht, drohen vielleicht sogar Lockdowns. Am Mittwoch setzt sich die Regierung mit Kanzler Sebastian Kurz an der Spitze mit den Ländern zusammen, zurzeit verhandeln Kanzleramt und das Gesundheitsministerium von Wolfgang Mückstein (G) dessen „Plan für den Herbst“.

In ÖSTERREICH lässt sich Mückstein etwas in die Karten schauen: Er plant einige Hämmer – und bestätigt damit ÖSTERREICH-Berichte. Doch der Zeitpunkt ist heikel: In drei Wochen wählt Oberösterreich – vor allem die ÖVP will einen Wahlsieg nicht gefährden. Nur: Die westlichen Länder wollen im Herbst mit Blick auf die Winter-Saison harte Schritte.

1G – nur geimpft. Dass in der Nacht-Gastro (Klubs, Bars etc.) bald nur noch Geimpfte hineindürfen, das kann sich auch Kurz vorstellen – doch Mückstein plant mehr: In ÖSTERREICH nennt er auch Après-Ski, das er für Ungeimpfte für zu gefährlich hält. In den Gesprächen mit dem Kanzleramt geht es auch um Veranstaltungen, Kultur-Events und Ähnliches.

"Können Geimpfte nicht weiter aussperren"