Van der Bellen startet seinen Wahlkampf neu

Ziemlich genau eine Woche nach seinem Bergunfall startet Van der Bellen den Wahlkampf neu.

Wien. „Warsch’d nit aufi­gangen, warsch’d nit owi gfolln“, witzelt Alexander Van der Bellen in einem TikTok-Video nach seinem Sturz am Tiroler Kaunergrat, der den Präsidenten vor einer Woche immerhin einen eintägigen Spitalsauf­enthalt sowie eine Gehirn­erschütterung und Schrammen im Gesicht eingebracht hatte. ÖSTERREICH titelte „Präsident muss sich eine Woche schonen“ – und tatsächlich: Rund eine Woche nach seinem Unfall steigt Alexander Van der Bellen in diesen Tagen wieder in den Wahlkampf ein: Im heimatlichen Kaunertal – also in derselben Region, wo er „owi gfolln“ ist, wird er eine feierliche Erklärung abgeben. Ort und Termin werden geheim gehalten.

Unter Druck geraten. Zuletzt war VdB umfragemäßig unter Druck geraten, eine Stichwahl scheint inzwischen nicht mehr ausgeschlossen zu sein. Zeit also, dass der Präsident, der es mit Ausnahme von Marco Pogo nur mit Kandidaten von rechtsaußen zu tun hat, wieder in den Wahlkampf einsteigt.

Am Freitag ist dann das nächste größere Event: VdB wird seine Unterstützungserklärungen der Wahlbehörde vorlegen. Dem Vernehmen nach sind es deutliche mehr als die nötigen 6.000 Unterschriften.