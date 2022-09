Wahlkampf-Bier: Pogo trifft Ex-Kanzler Kern

Da staunten die Gäste des Lokals im 7. Wiener Bezirk nicht schlecht, als plötzlich zwei bekannte Persönlichkeiten die Bar betraten.

Wien. Im Zuge des Hofburg-Wahlkampfes finden sich derzeit spannende Paarungen, so traf Amtsinhaber, Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute Alt-Präsident Fischer an einem Wiener Würstelstand – oe24 und oe24.TV berichteten. Dann überrascht heute Abend ein anderes Duo: Bundespräsidentschafts-Kandidat Dominik Wlazny, alias Marco Pogo und Ex-Kanzler Christian Kern auf ein Bier – die Gäste der "China Bar" in der Burggasse, in 1070 Wien, staunten nicht schlecht als die zwei bekannten Persönlichkeiten plötzlich ins Lokal traten.

Warum sie sich dort trafen? Pogo und Kern waren für einen gemeinsamen Pressetermin in der Bar. Die beiden tranken danach zusammen ein Bier und sprachen über die aktuelle politische Lage. Bleibt abzuwarten, welche überraschende Paarung vor der Hofburg-Wahl wohl noch auf uns wartet?