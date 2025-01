Hofer übertrumpft Doskozil auf Social Media klar

Auf Social Media konnte im Burgenland die FPÖ die SPÖ überflügeln. Doch bedeuten die Likes auch mehr Stimmen am Sonntag bei der Wahl?

Mehr Interaktionen, mehr Fans: Die FPÖ hat den Social-Media-Wahlkampf um das Burgenland klar gewonnen.

90.200 Interaktionen für die FPÖ im Burgenland-Wahlkampf,

76.000 für die SPÖ.

Für die Grünen gab es 6300 Interaktionen auf den Social-Media-Plattformen.

Weit abgeschlagen ist die ÖVP: Nur 4900 Likes.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Team müssten bis zur Wahl am Sonntag noch einiges auf Tiktok, Facebook, Instagram und X aufholen.

Im Netz hat Norbert Hofer gewonnen

Die Auswertung Buzz Value zeigt - im Netz hat die Burgenland-Wahl Norbert Hofer gewonnen.

Zur Burgenland-Wahl

Am Sonntag, den 19. Jänner, findet die burgenländische Landtagswahl statt. Der Intensivwahlkampf hat erst Anfang Jänner begonnen, den vorgezogenen Wahltag am vergangenen Freitag haben bereits mehrere Spitzenpolitiker sowie 34.267 Burgenländer genutzt, bevor am kommenden Freitag bereits mehrere Abschlussveranstaltungen geplant sind. Für die SPÖ gilt es, eine absolute Mehrheit zu verteidigen und die Grünen müssen es wieder in den Landtag schaffen.