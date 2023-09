× Hormonelle Kastration für Pädophile gefordert

Derzeit ist ein Kinderschutz-Volksbegehren in Ausarbeitung. Der brisanteste Punkt: Die Hormon-Spritzen, bisher freiwillig, sollen für Wiederholungstäter verpflichtend werden.

In der Praxis von Dr. Daniela Zaknun, Kinderärztin in der Donaustadt, liegen derzeit Folder auf, die über ein geplantes Kinderschutz-Volksbegehren informieren und auch die Eltern um Rat fragen, was dabei berücksichtigt gehört.

Tatsächlich hat der Fall Teichtmeister für großen Wirbel in Österreich gesorgt - oe24 berichtete, wie die Justiz bis jetzt säumig ist, schärfere Gesetze gegen Pädophile einzuführen, obwohl Justizministerin Alma Zadic dies bereits im Jänner angekündigt hat.

So ist etwa das Pädophilen-Handbuch in Österreich immer noch nicht verboten, Deutschland hat das bereits gemacht. In diesem perfiden Buch, das in Pädophilen-Kreisen kursiert (derzeit straffrei in Österreich) ist auf rund 1.000 Seiten detailliert das Vorgehen beschrieben, wie ein Täter, ohne Spuren zu hinterlassen, ein Kind sexuell missbrauchen kann.

Sex-Puppen verbieten

Daneben soll das geplante Kinderschutz-Volksbegehren auch für ein Verbot von Sexpuppen sowie härtere Strafen für Kinderschänder eintreten. Auch eine intensive Zusammenarbeit mit Interpol und dem FBI wird gefordert.

Pädophilen-Verzeichnis. "Wer als Pädophiler auffällig geworden ist, soll lebenslang in einem Verzeichnis geführt werden, damit er nicht mehr in Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern arbeiten kann", sagt Kinderärztin Zaknun zu oe24. Sie denkt an, das Volksbegehren bald einzubringen.

Hormonelle, konservative Kastration

Für Kinderschänder, die Wiederholungstäter sind, fordert Dr. Zaknun eine "hormonelle, konservative Kastration unter medizinischer Beobachtung". Dabei soll mittels Spritzen ein Testosteron-senkendes Mittel in den Körper injiziert werden. "Ein niedrigerer Testosteronspiegel wirkt bei Pädophilen triebhemmend", sagt die Ärztin. Tatsächlich unterziehen sich jetzt schon Pädophile dieser Behandlung, allerdings nur freiwillig. Das Volksbegehren soll für eine verpflichtende Hormon-Behandlung eintreten.

© oe24 ×

Cyber-Polizei. "Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aufstockung der Beamten im BKA, welche die Darknet-Seiten ausheben sollen und Bezahlung mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen für pädophiles Material überwachen und unterbinden", sagt Dr. Zaknun im oe24-Gespräch. Derzeit besteht diese Cyber-Abteilung nur aus wenigen Köpfen. "Zu wenig, um effektiv gegen Kinderschänder vorzugehen."