Mittwoch und Donnerstag könnte der Ibiza-U-Ausschuss hitzig werden.

Am Mittwoch soll jener Anwalt, der laut Eigenangaben aus „zivilgesellschaftlichen Gründen“ die Veröffentlichung des Ibiza-Videos forciert habe, als Zeuge vor dem U-Ausschuss geladen werden. Er soll eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung des Videos – gemeinsam mit einem Detektiv – gespielt haben.

Auf Initiative der ÖVP wird am Donnerstag auch ein Sohn von Ex-SP-Kanzler Christian Kern in der Causa geladen. Hier will man prüfen, wann er von der Existenz des Videos erfahren habe.