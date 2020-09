Ibiza: ÖSTERREICH hat das ganze Video

Wien. Nach monatelangem Gezerre erhält heute der U-Ausschuss die komplette Video-Abschrift – und gleichzeitig mit den Abgeordneten bekommen alle ÖSTERREICH-Leser schon heute Einblick in die komplette Video-Abschrift: 413 Seiten aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und der Soko Ibiza mit allen Details zu jeder Sekunde des Videos bestens dokumentiert, kaum geschwärzt.

© oe24 Das Protokoll: 413 Seiten des Ibiza-Videos

Bisher viel weggelassen:

Es ist hochspannend zu lesen, was Journalisten der „Süddeutschen Zeitung“, des deutschen Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ und der Wiener Wochenzeitung „Falter“ bisher in ihrer Erzählung über den die Juli-Nacht 2017 weggelassen haben: Die Staatsanwaltschaft unterteilte die Abschrift von mehr als vier Stunden an Video-Files in sieben verschieddene Szenen – sie spielen auf den zwei Terrassen der Finca, im Wohnraum, sowie im Auto des Haupttatverdächtigen.

Gudenus und „Alyona“

Und in der Küche der Finca kommt es für die Aufklärung des Falls wohl zu einem der wichtigsten Gespräche zwischen Ex-FPÖ-Klubobmann Gudenus und der falschen Oligarchin: Der Politiker fragt zu später Stunde die mittlerweile weltweit per Haftbefehl gesuchte „Alyona Makarov“ nach ihrem Pass.

Zitat Gudenus: „Ich habe sofort überprüft . . . deinen Pass. Wer bist du?“

Sie antwortet: „Hast du dich erkundigt? Mein Pass? Und?“

Sie zeigt ihm aber dann nicht das Dokument. Spätestens ab diesem Zeitpunkt musste Gudenus wohl einiges klar sein.

„Ihr werdet überwacht“

Schon zwei Minuten zuvor verhält sich der Lockvogel höchst verdächtig. „Alyona Makarov“ zieht vor Gudenus auf Russisch über eine weitere Beteiligte in der Ibiza-Clique her, die bei den Vorbereitungstreffen in Österreich dabei war: „Ich habe von Anfang an diesem Mädchen von . . . das Immobilien verkauft, nicht vertraut. Sie hat sich seltsam verhalten.“

Brisante Nennung weiterer Prominenter

Gudenus beschwichtigt aber: „Das ist unwichtig.“

Die falsche Millionärin meint dann: „Ja, komm, sie weiß nicht unbedingt, dass ich . . . Ich habe erfahren, dass euch wer überwacht. Ich brauche das nicht“

Auch der Zustand Heinz-Christian Straches gegen Ende des stundenlangen Treffens wird durch die neue Video-Abschrift deutlich dokumentiert: Der Ex-FPÖ-Chef ist laut der längsten der Video-Files bei Stunde 4.15 bereits derart benebelt, dass er in der Finca übernachten will. Zitat: „Ja, er muss uns runterbringen. Sonst kommen wir nicht zhaus. Wenn ma da, könn ma da schlafen?“

Das „Krone“-Thema:

Eine weitere Überraschung liefert die komplette Video-Abschrift auch zum großen Thema „Kauf der Kronen Zeitung“: Nicht Strache, nicht sein damaligen FPÖ-Klubobmann auch auch nicht die „Oligarchin“ machen diesen Plan zum Gesprächsthema in der Finca, sondern die Ehefrau von Johann Gudenus. Und am Video scheint‘s fast so, als würde „Alyona Makarov“ kurz ihren Text vergessen haben. So sagt Tajana Gudenus: „And what about the project? ,Kronen Zeitung‘?“

Der Lockvogel: „Hm?“

Tajana Gudenus: „,Kronen Zeitung‘. Is ist still interesting?“

„Makarov“: „. . . Start?“

Dann springt Johann Gudenus bei: „Yeah. We can start.“

Erst dann sagt Strache bekanntlich: „Ja, was ist da schon vorangeschritten?“

Wahlkampf-Finanzierung

Ebenfalls bisher weggelassen: Wie Strache über die angebliche Wahlkampfkostenüberschreitung anderer Parteien spricht. Zitat: „Die hauen 20 Millionen rein. Bei der Partei nur Überschreitung melden, das dem Rechnungshof, und zahlen sie 600.000 Euro Strafe.“ Gudenus dazu: „Wennst 20 Millionen hast, kannst auch Strafe zahlen.“ Strache nennt dabei auch noch weitere prominente Spender – Fortsetzung folgt. RS