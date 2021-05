Ibiza-Video schon 2017 um 5 Millionen angeboten

Das Ibiza-Video sollte offenbar schon im Spätherbst 2017 verkauft werden.

Wien. Zoltan A. ist Lobbyist, Ex-Politiker des Neos-Vorläufers „Liberales Forum“ – und er ist Jugendfreund des Ibiza-Anwalts. Im Zeugenstand des Ibiza-U-Ausschusses erzählte er am Mittwoch, wie der Anwalt schon 2017 – also nur wenige Monate nach der Entstehung der Aufnahmen in der Ibiza-Finca – versucht habe, ihm das Video um satte 5 (!) Millionen Euro zu verkaufen. Wahrscheinlich habe der Anwalt geglaubt, A.s „väterlicher Freund“, der Industrielle Hans Peter Haselsteiner, könnte Interesse haben – dem war aber nicht so. Die Sache sei aber in zwei Minuten erledigt gewesen.



