Impf-Pflicht wird zum Scherz-Gesetz

Mückstein beharrt auf den Februar-Start für die Impfpflicht – ohne Kontrollen.

Die allgemeine ­Corona-Impfpflicht wird noch vor ihrem Start zur Blamage für Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Eigentlich hätte sie schon ab Anfang Februar in Kraft treten sollen, daran will die Regierung auch weiterhin festhalten.



Nur: Die technische Umsetzung über das Nationale Impf­register wird mindestens bis 1. April dauern, wie die ELGA GmbH am Freitag ­erklärte. Sie ist zuständig für die technische Um­setzung der Gesundheitsakte.



