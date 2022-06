Impfpflicht-Aufhebung im NÖ Landesdienst ''ab sofort''

SPÖ-Königsberger-Ludwig: ''Gute Kampagne für Herbst gemeinsam mit Ländern auf Weg bringen.''

St. Pölten. "Die Entwicklung der Corona-Krankheit ist in einer neuen Phase. Die neuen wissenschaftlichen Bewertungen führen nun dazu, dass die Impfpflicht auch im Landesdienst aufgehoben werden kann - ab sofort", hieß es am Donnerstagnachmittag aus dem Amt der NÖ Landesregierung in St. Pölten.

"Für mich standen immer die Aufklärung und ein gutes Angebot an positiven Impfanreizen im Vordergrund", reagierte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Die Bundesregierung sei nun aufgefordert, eine gute Kampagne für den Herbst gemeinsam mit den Ländern auf den Weg zu bringen. "Denn nach wie vor gilt, dass die Impfung ein guter Schutz vor schweren Krankheitsverläufen ist."

Landbauer: "Sieg für die Freiheit"

Von einem "Sieg für die Freiheit und Selbstbestimmung" sprach Udo Landbauer, Landes- und Klubobmann der FPÖ Niederösterreich. "Der bösartigste Giftzahn, die Impfpflicht, ist endlich Geschichte."

Die Abschaffung der Impfpflicht sei "ein ganz wesentlicher Schritt, um die tiefen Risse in unserer Gesellschaft wieder zu kitten und das Miteinander wieder in den Vordergrund zu stellen", reagierte Klaus Schneeberger, ÖVP-Bürgermeister von Wiener Neustadt. Nichtsdestotrotz rufe er einmal mehr dazu auf, sich impfen zu lassen. In einem nächsten Schritt sollten außerdem die aktuellen Quarantänebestimmungen überdacht und gelockert werden, so Schneeberger.