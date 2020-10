Wiener ÖVP tagt am Montagabend

Sondierungsgespräch mit der SPÖ folgt am Mittwoch

Die Gremien der Wiener ÖVP werden am Montag über das Ergebnis der Wien-Wahl vom vergangenen Sonntag beraten. Wie ein Sprecher der APA am Samstag mitteilte, findet am Montagabend eine Sitzung des Landesparteipräsidiums statt. Die ÖVP konnte nach dem Tief 2015, als sie unter die Zehn-Prozent-Marke rutschte, auf knapp über 20 Prozent zulegen.

Interne Debatten, wie sie nach der Niederlage 2015 erfolgten, sind somit bei der Sitzung nicht zu erwarten. Stattdessen wird Parteichef Gernot Blümel wohl Rückendeckung für die anstehenden Gespräche mit der SPÖ erhalten. Das rot-türkise Sondierungstreffen steht am Mittwoch auf dem Programm.

Zuvor wird SPÖ-Parteichef und Bürgermeister Michael Ludwig am Montag die NEOS und am Dienstag seinen derzeitigen Koalitionspartner, die Grünen, empfangen. Die Reihung der Sondierungsgespräche habe ausschließlich terminliche Gründe, wie versichert wird. Mit der FPÖ gibt es ein solches nicht - mangels inhaltlicher Übereinstimmungen, wie es in der SPÖ heißt.