× Jeder 3. Fall nach Corona-Urlaub

Analyse der AGES: Von 5.912 Fällen in einer Woche, stammen 1.998 aus dem Ausland.

Wien. Schon in zwei Wochen gehen die ersten Schüler wieder in ihre Klassen. Hunderttausende Familien fahren in diesen Tagen aus dem Urlaub heim nach Österreich. Auf den Autobahnen staut es sich vor allem am Weg zurück aus den beliebten südlichen Urlaubsländern Italien und Kroatien.

Fälle importiert

Doch heuer – so wie auch schon letztes Jahr – sind Urlaubsreisen gefährliche Corona-Beschleuniger geworden. Laut Berechnungen der AGES (Österreichische Agentur für Ernährungssicherheit) haben sich in der vergangenen Woche ein Drittel der gesamten Covid-Erkrankten (genau 32,1%) im Ausland infiziert.

Die meisten davon in Nordmazedonien (318, siehe Tabelle). Plötzlich schießt das Land auf Nummer eins der eingeschleppten Fälle.

Gesamter Sommer: Die meisten Fälle aus Kroatien

Balkan führt. In der Woche davor führte noch Kroatien das Negativ-Ranking an. Diese Woche waren es immerhin noch 294 Infektionen aus Kroatien.

Die Balkan-Staaten sind derzeit außerhalb unserer Grenzen die Region, in der sich die meisten Österreicher anstecken. Wenn man die Fälle zusammenzählt, waren es in der Vorwoche 1.154 Urlauber, die mit Corona von dort heimkehrten. Das sind 58% aller Infektionen aus dem Ausland.

Bei einer genaueren Analyse der eingeschleppten Erkrankungen innerhalb des gesamten Sommers, liegt immer noch Kroatien mit 1.667 Ansteckungen weit vorne. An zweiter Stelle mit nur halb so vielen Fällen kommt Spanien (814).

Zuhause am schlimmsten. Reisen sind somit die zweit-häufigste Ursache einer Ansteckung. Wobei gerade diese Kategorie in den kommenen Wochen wohl noch größer wird.

Die meisten gibt es laut AGES im Haushalt, also innerhalb der Familie. Das sind 42,5 Prozent aller Fälle. In der Freizeit haben etwa 12% der Erkrankungen ihren Ursprung.