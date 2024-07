Kanzler-Angriff auf Gewessler wegen Straßen

ÖVP-Granden fordern Straßenbau und mehr Infrastruktur-Projekte. Sie geiseln „Ideologie“ der Grünen. Heute großer Auftritt des Kanzlers mit dem Finanzminister.

Heute geht es für Kanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner zuerst hoch hinauf – und dann ans Eingemachte.

Die zwei hochrangigen ÖVP-Politiker sprechen hoch oben im Donauturm zum Thema: „Wachstum durch Ausbau der Infrastruktur“. Unterstützung bietet Verkehrsprofessor Friedrich Zibuschka von der Boku Wien.

Kanzler fordert Ausbau von Straßen

Koalitionskrise. Kanzler Nehammer fordert heute den massiven Ausbau von Straßen. „Man müsse endlich darüber sprechen, was gebaut werden muss statt darüber, was nicht gebaut werden soll,“ heißt es in der ÖVP.

Straße, Schienen, Internetkabel und Stromnetze sollen ausgebaut werden und Österreich „reicher machen“. Die grüne Verkehrsministerin Gewessler solle „weniger Ideologie“ zeigen, dafür „mehr Realismus“ heißt es.

Die Koalition ist längst in der Krise. Und heute kommt ein richtiger Verkehrshammer.