Kanzler Kurz ehrt BioNTech-Gründer Christoph Huber

Professor Christoph Huber, der als Pionier auf dem Gebiet der Krebsforschung gilt, wurde für seine unzähligen Verdienste von Bundeskanzler Sebastian Kurz mit dem Österreichischen Verdienstkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse geehrt. Huber hat sich der Erforschung von Mechanismen der Tumorabwehr und der Entwicklung von Krebsimmuntherapien verschrieben, baute weltweit führende Forschungsnetzwerke auf und gründete mehrere Unternehmen, darunter BioNTech im Jahr 2008, wie es in einer Aussendung des Bundeskanzlkeramtes heißt.

BioNTech-Impfstoff gegen Corona

Der gebürtige Wiener Hämatologe, Onkologe und Immunologe Christoph Huber gründete 2008 gemeinsam mit zwei Partnern das Biotechnologieunternehmen BioNTech; jenes Unternehmen, das gemeinsam mit Pfizer kurz davor steht einen Impfstoff gegen Corona auf den Markt zu bringen.

"Professor Huber hat in seiner gesamten Laufbahn als Arzt und Forscher beindruckendes geleistet und viele Menschen verdanken seiner Arbeit und seinem Engagement ihre Gesundheit. Ich danke Professor Huber im Namen der Republik Österreich für seine Verdienste. Das von ihm mitgegründete Unternehmen BioNTech wird entscheidenden Anteil daran haben, die Corona-Pandemie zu besiegen. Durch die Impfung ist Licht am Ende des Tunnels und die Rückkehr zur Normalität rückt näher", so Bundeskanzler Sebastian Kurz.