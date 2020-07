Kanzler Kurz: Sonntag Entscheidung über Maskenpflicht

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat angesichts steigender Zahlen von Corona-Infizierten für den kommenden Sonntag eine Entscheidung über eine etwaige Maskenpflicht angekündigt.

Wien. Im 24-Stunden-Vergleich wurden in Österreich abermals 169 Corona-Neuinfektionen vermeldet - zuletzt wies das Gesundheitsministerium ähnliche Zahlen während des Höhepunkts der Coronavirus-Pandemie im April aus. Im "ZiB 2"-Interview erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz: "Es ist das eingetreten, was wir erwartet haben (...) Die Entwicklung der Pandemie ist sehr schnell, das geschieht in Wellen. Bis es eine Impfung oder ein Medikament gibt, wird sich das Auf und Ab der Infektionszahlen vermutlich fortsetzen."

Auf die Frage, ob er ebenso wie Ärztekammer-Chef Thomas Szekeres oder SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner für das Wiedereinführen einer generellen Maskenpflicht wäre, antwortete der österreichische Bundeskanzler, dass man sämtliche Kennzahlen zum Coronavirus bis zum kommenden Sonntag analysieren und anschließend weiterführende Entscheidungen treffen werde - gemäß dem Grundsatz "So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig." Die Maskenpflicht sei "definitiv eine Möglichkeit, etwas das notwendig werden kann", sagte der Bundeskanzler. Eine Maskenpflicht alleine würde aber nicht ausreichen, darüber hinaus brauche es auch ein zielgerichtetes Vorgehen in den Bezirken. Der Bundeskanzler verwies diesbezüglich auf das in Ausarbeitung befindliche Ampelsystem für ein bundeseinheitliches Vorgehen in den betroffenen Bezirken, damit österreichweit kein Fleckerlteppich entstehe.

Kurz "optimistisch" im Poker um Corona-Hilfen in Brüssel

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht im Ringen um den Wiederaufbaufonds beim EU-Gipfel in Brüssel Bewegung. Er sagte am Freitag nach einem Sechs-Augen-Gespräch mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der "ZiB2": "Es wird über die Nacht hier neue Vorschläge geben. Also es gibt Dynamik in unsere Richtung."