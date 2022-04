"Kanzler, Vater, Ehemann – mich gibt es nur als Gesamtpaket"

Der oe24.TV-Talk: Kanzler spricht Klartext zur Kritik an seiner Frau.

Oe24.TV: Putin hat Polen und Bulgarien das Gas abgedreht – wie ist die Situation für uns?



Karl Nehammer: Man sieht, dass alles Mögliche passieren kann. Deswegen ist das Ein­lagern von Gas Gebot von der Stunde. Wir haben bis zu 6,5 Mrd. Euro dafür vorgesehen.



Oe24.TV: Es gibt Gerüchte, wir würden unser Gas in Rubel bezahlen, wie Moskau es will.



Nehammer: Das sind Fake News. Gazprom hat die Zahlungsmodalitäten verändert – was sich nicht ändert, ist, dass wir in Euro bezahlen.



Das ganze Interview HIER mit oe24PLUS. Jetzt anmelden!