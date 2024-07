Karas: "Orban gefährdet die Einheit der EU"

In der ZiB2 sprach Ex-EU-Kommissar Othmar Karas über die Pläne der amtierenden EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen, Viktor Orban zu boykottieren.

Karas hat eine klare Position. Er steht auf der Seite der EU und stellt sich gegen Viktor Orban, der aktuell den EU-Ratsvorsitz innehat und diesen nutzt, um rund um die Welt zu reißen.

EU gegen Orban

Erst war Orban in der Ukraine, dann bei Putin in Russland und beim chinesischen Staatschef. Die EU-Kommission will jetzt den Ratsvorsitz von Ungarn boykottieren.

Das sagte Karas im ORF: "Orban setzt drei fatale Signale: Kampf gegen die liberale Demokratie, spielt sich als Friedensengel auf und Orban torpediert die Europäische Union. Er gefährdet die Einheit der EU." Klar ist: Orban unterstützt den Boykott. Von einem Boykott will er trotzdem nicht sprechen. Für von der Leyen sieht Karas eine klare "Mehrheit der Mitte" um wieder Kommissionschefin werden

Keine Aufmerksamkeit für Orban

Zu Orban, der jüngst auch bei Trump in den USA war, will die EU-Kommission lediglich Beamte schicken, Politiker sollen dem Ratsgipfel fern bleiben. Kein EU-Kommisar für Orban also.