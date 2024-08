Karner trifft serbischen Innenminister in Belgrad

Lokalaugenschein beim österreichischen Kontingent in Serbien und Gespräche zu Kampf gegen illegale Migration und Schlepperkriminalität

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist am Montag zu Arbeitsgesprächen nach Belgrad gereist. Ziel der Reise sei etwa die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit mit Serbiens Innenminister Ivica Dačić, den Karner am Dienstag treffen wird, hieß es aus dem Innenministerium gegenüber der APA. Karner betonte, den "Ausbau der bestehenden Kooperationen, um gemeinsam gegen die Schlepperkriminalität vorzugehen" in den Fokus der Gespräche stellen zu wollen.

Am Montag nahm Karner im Zuge des Besuchs einen Lokalaugenschein beim österreichischen Kontingent im Einsatz an der serbischen Grenze zu Nordmazedonien vor. Österreich entsendet sowohl bilateral als auch im Rahmen von Frontex-Einsätzen aktuell etwa 140 Polizistinnen und Polizisten ins Ausland, um illegale Migration nach Österreich einzuschränken.