Karner will Polizei stärken und besser ausrüsten

Innenminister Karner erinnert an 19 Jahre Polizeireform

Wien. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Montag an die Zusammenlegung von Gendarmerie, Polizei und Kriminalpolizei vor 19 Jahren erinnert.

Aus diesem Anlass wird am 1. Juli der Tag der Bundespolizei begangen. 2005 sei ein Schritt zu einer modernen und schlagkräftigen Polizeiorganisation gelegt worden, sagte Karner.

Es gebe aber neue Herausforderungen und „noch viel mehr zu tun“, sprach er von Plänen zum Personalausbau sowie zu moderner Ausrüstung und Organisationsstruktur.

Aktuell gibt es mehr als 32.000 Polizistinnen und Polizisten in Österreich, das sei der höchste Personalstand in der Zweiten Republik. 3.400 Personen befinden sich derzeit in Grundausbildung für den Polizeiberuf, berichtete Karner.