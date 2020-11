ÖGB-Chef Katzian verlangt jetzt generelle Anhebung des Arbeitslosengeldes.

Volksanwalt Bernhard Achitz ortet beim Corona-Zuschuss für Arbeitslose eine Lücke. So bekommen Arbeitslose die monatlichen 150 Euro zusätzlich nicht, wenn sie in Krankenstand sind. ÖGB-Chef Wolfgang Katzian findet das ärgerlich: „Hier werden Menschen, die es ohnehin schwer haben, auch noch dafür bestraft, wenn sie krank werden. Diese Regelung ist mehr als unfair“, so der ÖGB-Chef.

Die einzige faire Lösung wäre die Erhöhung des Arbeitslosengelds. „Die einzig nachhaltige Lösung für arbeitslose Menschen ist und bleibt die generelle Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 70 Prozent“, so Katzian.