Faßmann legt am Montag seinen „Masterplan“ für das neue Schuljahr mit Corona vor.

Lehrer, Eltern und Schüler wurden zuletzt immer ungeduldiger, weil kurz vor Schulstart – Anfang September geht es los – noch kein Konzept für das neue ­Semester mit Corona vorlag. Am Montag, um 10 Uhr, will Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nun seinen „Masterplan“ vorstellen. Was wir bereits wissen: