Kickl jubelt: "Blaue Welle der Erneuerung rollt weiter!“

Bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich konnte die FPÖ ihr historisch bestes Ergebnis erringen. In fast jeder Gemeinde, in denen die FPÖ am Stimmzettel stand, gab es Zugewinne.

Für FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ist das ein „klares Zeichen, dass freiheitliche Politik auch 2025 weiterhin auf dem Vormarsch ist. Die ‚blaue Welle‘ der Erneuerung rollt auch in Niederösterreich weiter! Ich bedanke mich bei den Wählern für das stark wachsende Vertrauen in die FPÖ auf Gemeindeebene. Viele ‚weiße Flecken‘ sind mit heute von der Politik-Landkarte der FPÖ verschwunden." ÖVP-Stocker: "Was meine politische Zukunft bringt, wird man sehen"

FPÖ gewinnt erste blaue Gemeinde mit 36 Prozent

Landbauer: "Wähler haben heute ein Machtwort gesprochen" "Starke Ankerpunkte für die FPÖ" Weiter sagte Kickl: "Es gibt im ganzen Land viele neue hochmotivierte blaue Vertreter der Bürger. Sie alle sind starke Ankerpunkte für die FPÖ auf landes- und bundespolitischer Ebene. Ein herzliches Dankeschön daher an die vielen oftmals ehrenamtlichen Mitstreiter, die sich für die freiheitliche Familie engagieren. Ohne sie wäre der heutige Tag nicht möglich gewesen. “ "Hinwendung zur eigenen Bevölkerung" Nach dem Erfolg der niederösterreichischen Freiheitlichen bei den Landtagswahl 2023, aus dem ein Regierungsprogramm mit freiheitliche Handschrift hervorgegangen sei, sagte Kickl jetzt: „Die Menschen erkennen auf Bundes-, Landes- und auch Gemeindeebene, dass es die Freiheitlichen sind, die sich für die Anliegen der Menschen einsetzen und ihr gesamtes politisches Handeln darauf ausrichten. Diese Hinwendung zur eigenen Bevölkerung trägt auch in den Gemeinden immer mehr Früchte.“