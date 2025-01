Kickl: Neujahrstreffen statt Trump

Heute feiert sich die FPÖ und ihr Chef in der Pyramide Vösendorf.

Heute ist der große Neujahrsempfang der FPÖ mit ihrem Parteichef Herbert Kickl in Vösendörf, in der berühmten Pyramide in der tausende Fans Platz finden. „Wir rechnen mit vollem Haus“, sagte eine FPÖ-Pressesprecherin gegenüber oe24.

Erst Musik, dann Reden

Das Programm ist dicht. Ab 10 Uhr spielt die John Otti Band auf, um 11 Uhr starten dann die Reden der FPÖ-Politiker. Voller Stolz wird man sich darauf beziehen, aktuell die stärkste Partei in Österreich zu sein.

Absage an Trump: Kein Kickl bei Inauguration

Einen anderen Termin nimmt Kickl nicht wahr. Die führenden Vertreter der „Patriots for Europe“-Fraktion im Europäischen Parlament erhielten Einladungen zur Inauguration von Donald Trump. So auch FPÖ-Chef Herbert Kickl.

Kickl ist am 20. Jänner aber nicht in Washington dabei, wenn Trump als US-Präsident ins Amt eingeführt wird. Kickl sagt: „Österreich zuerst, das gilt für mich auch in diesem Fall. Ich wünsche Donald Trump für seine US-Präsidentschaft viel Kraft, Mut und Energie. Mein Platz ist aber gerade jetzt in meiner Heimat, in Österreich!“ Es gelte, „das EU-Defizitverfahren und damit unter anderem die Bevormundung durch Brüssel abzuwehren.“