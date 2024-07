Kickl spottet über ORF: "Soko Linz" statt Österreich-Hit

Weil der ORF das Länderspiel unseres Teams gegen die Türkei nicht überträgt, spottet FPÖ-Chef Herbert Kickl über den ORF.

Die echten Highlights der EM laufen regelmäßig bei ServusTV. Während unsere Jungs einen Jubel-Sieg gegen die Niederländer feierten, lief im ORF das Parallel-Spiel Frankreich gegen Polen. Das Achtelfinale Österreichs gegen die Türkei ist wieder nicht im ORF zu sehen. Stattdessen zeigt der Öffentlich-Rechtliche eine Folge von "Soko Linz".

ORF-Versagen

FPÖ-Chef Herbert Kickl findet das Versagen des ORFs nur noch zum Lachen. Auf seiner Facebook-Seite spottet er: "Während es heute im FreeTV-Sender ServusTV das so wichtige Spiel Österreich gegen die Türkei LIVE zu sehen gibt, hat sich der Zwangsgebührensender ORF zur selben Sendezeit ein ganz spezielles Programm einfallen lassen."

So macht sich Kickl über den ORF lustig

Kickl macht sich über den ORF lustig, weil dort ab 21 Uhr nicht der EM-Knaller unserer Buschen gegen die Türken läuft, sondern eine spannende Folge von „Soko Linz“. Kickl schreibt ironisch dazu: "Da werden wohl heute die Quoten am Küniglberg nur so nach oben schießen... Spaß beiseite: Ich wette, dass auf den Bildschirmen im ORF-Zentrum heute selbst mehrheitlich ServusTV läuft."

"ORF blamiert sich am laufenden Band"

Für Kickl ist klar, mit der ORF-Haushaltsabgabe soll so schnell wie möglich Schluss sein. Der FPÖ-Chef kündigt deshalb an: "Wie auch immer – der ORF blamiert sich am laufenden Band. Gemeinsam werden wir diese ORF-Haushaltsabgabe wieder abschaffen."