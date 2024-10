Kickl trifft am Freitag Van der Bellen

Heute tagt zunächst das FPÖ-Präsidium und ab 18 Uhr der FPÖ-Vorstand

„Wir werden das Wahlergebnis genau analysieren und eine gute Entscheidung treffen, damit aus dem blauen Wunder ein rot-weiß-rotes Wunder wird“, so Kickl und meint damit eine Regierung unter FPÖ-Führung.

Die Gremien würden heute zwar ein Verhandlungsteam nominieren, noch nicht aber den Kandidaten oder die Kandidatin für die Nationalratsspitze, das werde erst unmittelbar vor der Nationalratssitzung geschehen.

Treffen mit VdB am Freitag

Am Freitag werde er das erste Mal nach der Wahl mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen. Der hatte ja erkennen lassen, dass er die FPÖ eher nicht in der Regierung haben will – und auf Erhalt der Demokratie, Menschen- und Minderheitenrechte gepocht. Kickl lächelnd: „Ich sehe da Gemeinsamkeiten. Demokratie wollen wir auch, so wie Menschen- und Freiheitsrechte.“