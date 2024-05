× Klima-Kleber blockieren den Wiener Ring

Heute musste die Ringstraße wegen angekündigten Demo der Klima-Gruppe "Letzte Generation" gesperrt werden.

Wien. Seit Samstagvormittag protestieren Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" vor dem Parlament und auf der Ringstraße. Die Polizei ist bei der angekündigten Demo im Großeinsatz vor Ort. Die Ringstraße musste gesperrt werden. Die Kundgebung ist bis um 14 Uhr angemeldet.

PROTEST IN SOLIDARITÄT MIT HUNGERSTREIK



Wir sind vor dem österreichischen Parlament, um ein Recht auf Überleben in der Verfassung zu fordern. Wir zeigen uns solidarisch mit 3 Menschen in Deutschland, die für mehr politische Ehrlichkeit bereits in Hungerstreik getreten sind. pic.twitter.com/sjjJnApiPp — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) May 4, 2024

Laut Aussendung der Klima-Aktivisten versammelten sich Hunderte Teilnehmer vor dem Parlament, "um ihre Solidarität mit den Hungerstreikenden zu zeigen, die in Deutschland für mehr Ehrlichkeit im Umgang mit der Klimakrise kämpfen. Mit bewegenden Ansprachen machten die Teilnehmenden auf die Kampagne 'Hungern bis ihr ehrlich seid' aufmerksam, in der Betroffene dem Hungertod bereits nahe sind. Die Forderung: Ehrlichkeit von Kanzler Scholz zum Stand der Klimakrise."

Aktivist bereits 59 Tage lang im Hungerstreik

Wolfgang Metzeler-Kick befindet sich am 59. Tag seines Hungerstreiks, ein Zustand, der bereits lebensgefährlich ist. "Letztendlich hoffe ich auf die menschliche Vernunft", erklärte er kürzlich. Richard Cluse hat sich dem Hungerstreik am 25. März, Michael Winter am 16. April angeschlossen.

"Es macht mich verzweifelt, dass die Klimakrise bereits eskaliert und die Regierungen dieser Welt weiter untätig bleiben. In Deutschland riskieren Menschen gerade ihr Leben, um auf die Katastrophe aufmerksam zu machen. Und trotzdem passiert nichts. Wie kann das sein? Ich kann es einfach nicht begreifen", drückt Klima-Aktivistin Maya Brausch (20) ihre Fassungslosigkeit aus.