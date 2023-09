Klima-Streik: Wo in Österreich heute demonstriert wird

Weltweiter Klimastreik heute auch bei uns. Tausende Kinder und Jugendliche wollen in Wien, Graz, Kufstein, Klagenfurt, Salzburg, St. Pölten, Linz und vielen weiteren Orten auf die Straßen.

Lena Schilling, 22-jährige Klimaschützerin und Mitbegründerin von Fridays for Future sagt gegenüber oe24.TV: „Wir sind immer noch da, heute gehen wir wieder alle auf die Straße.“ Auf oe24.TV kündigte sie an, dass zum weltweiten Klimastreik an diesem Freitag in Wien, Graz, Kufstein, Klagenfurt, Salzburg, St. Pölten, Linz und vielen weiteren Orten viele Kinder und Jugendliche auf die Straße gehen, und mit einem Streik „zivilen Ungehorsam“ zeigen.

„Geschichte ist erkämpft worden. Frauen haben das Frauenwahlrecht erkämpft. Wir müssen jetzt für Errungenschaften beim Klimaschutz aufstehen“, sagt Schilling überzeugt.

Kritik an der »Letzen Generation«

100 Organisationen. Hinter dem heutigen weltweiten Klimastreik stehen hunderte Organisationen und auch Gewerkschaften, sagt Schilling: „Wir kämpfen alle für das selbe Ziel. Mehr Klimaschutz.“

Die Methoden der Klimakleber der „Letzten Generation“ kritisiert sie. „Man sollte die Entscheidungsträger treffen mit den Aktionen“, verurteilt sie die Straßensperren.

Gibt es einen Dialog mit der Politik? „Ja“, sagt Schilling, „aber was fehlt, ist das Diskutieren auf Augenhöhe. Ich glaube nicht, dass sich die ÖVP und die FPÖ gerne mit uns an einen Tisch setzen. ‚Lobau bleibt‘ hat das Verhältnis zur SPÖ zerrüttet.

Lobautunnel. Schilling will weiter gegen den Lobautunnel streiken: „Das ist noch lange nicht gegessen. Wird der Bau wieder ins Visier genommen, dann streiken wir. Fossile Großprojekte sind nicht tragbar.“